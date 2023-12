RAMALLAH (dpa-AFX) - Bei einem seit Dienstag andauernden israelischen Militäreinsatz in der Stadt Dschenin im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge drei weitere Menschen getötet worden. Bei zwei der Opfer handelt es sich um Jugendliche, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah am Donnerstag mitteilte. Ein 17-Jähriger starb demnach durch einen Schuss in die Brust. Die beiden anderen Palästinenser seien bei einem Drohnenangriff auf ein Haus ums Leben gekommen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Insgesamt wurden bei dem israelischen Armeeeinsatz seit Dienstag demnach elf Menschen getötet. Nach Angaben der israelischen Armee handelt es sich bei den "mehr als zehn" Toten um Terroristen.

Das Militär habe zwei Terrorgruppen aus der Luft angegriffen, die Sprengsätze auf die israelischen Einsatzkräfte geschleudert und auf sie geschossen hätten. Sieben israelische Militärangehörige seien bei dem Einsatz verletzt worden. Dieser wurde nach rund 60 Stunden am Donnerstag den Angaben nach beendet. Einsatzkräfte hätten dabei rund 60 gesuchte Verdächtige festgenommen und 50 Waffen, Sprengsätze sowie umgerechnet knapp 25 000 Euro gefunden. Das Geld soll für Terrorzwecke bestimmt gewesen sein. Einsatzkräfte hätten zudem sieben Produktionsstätten für Sprengstoff abgebaut und etliche Tunnelschächte in der Gegend zerstört.

Die Lage im Westjordanland hat sich seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen am 7. Oktober noch einmal deutlich verschärft. Vor allem in den Städten Dschenin und Nablus, die von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet werden und als Hochburgen von Terrorgruppen gelten, finden regelmäßig Razzien des israelischen Militärs statt. 275 Palästinenser wurden seither nach Angaben des Gesundheitsministeriums getötet. Seit Jahresbeginn kamen dem Ministerium zufolge 471 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen im Westjordanland, Konfrontationen oder eigenen Anschlägen ums Leben.

Berichten zufolge hat Israels Militär Dschenin inzwischen verlassen. Demnach soll es dort schwere Zerstörungen geben./cir/DP/men