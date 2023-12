Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 59,10 US-Dollar würde Hinweise auf eine Fortsetzung der kürzlich eingeläuteten Erholung an 62,15 US-Dollar sehr wahrscheinlich machen und könnte durch ein kurzzeitiges Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME358X abgedeckt werden. Auf dieser kurzen Wegstrecke ergibt sich hierdurch nämlich eine Renditechance von 65 Prozent , Ziel des Scheins läge dann bei rechnerisch 0,67 Euro . Eine Verlustbegrenzung sollte aber nicht fehlen, vorerst aber auch das Niveau von 58,45 US-Dollar nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,33 Euro ergeben.

Der Kurssprung über den zurückliegenden Abwärtstrend ist schon einmal positiv zu bewerten, allerdings hängt Occidental Petroleum nun an dem Horizontalwiderstand um 59,10 US-Dollar fest. Erst wenn es diese Marke mindestens auf Tagesschlusskursbasis gelingt zu überwinden, dürfte weiteres Kurspotenzial zunächst an den EMA 200 bei 61,27 US-Dollar frei werden, darüber an den nächstgrößeren Horizontalwiderstand bei 62,15 US-Dollar. Genau dieser Fall würde sich für ein Long-Investment bestens anbieten. Kurzzeitig könnte es allerdings zu turbulenteren Ausschlägen auf der Unterseite kommen, dies begründet nämlich die zu Donnerstag gerissene Kurslücke. Kurzzeitige Schwächephasen zurück auf 57,27 US-Dollar kämen in diesem Fall nicht überraschend.

Occidental Petroleum steckt seit übergeordnet August letzten Jahres in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 56,00 und in der Spitze 77,13 US-Dollar fest. Innerhalb dieser wechseln sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen ab, zuletzt herrschte noch ein kurzzeitiger Abwärtstrend und brachte Verlust auf 55,12 US-Dollar hervor. Die Ankündigung einen Wettbewerber übernehmen zu wollen, gepaart mit dem fortwährenden Interesse von Starinvestoren Warren Buffett verhalf dies dem Wertpapier zu einem brachialen Turnaround.

