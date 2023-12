Der deutsche Leitindex liegt aktuell bei etwa 16.890 Punkten, was einem Anstieg von 0,7 Prozent entspricht. Dieser Anstieg folgt auf den bisherigen Rekord vom Dienstag bei 16.837 Punkten. Die Anlegerstimmung wurde stark durch die jüngste Entscheidung der US-Notenbank Fed beeinflusst, die ihre Zinspause fortsetzt und den Leitzins bei 5,25 bis 5,50 Prozent belässt. Fed-Chef Jerome Powell deutet auf mögliche Zinssenkungen im nächsten Jahr hin, was den Dow-Jones-Index zu einem neuen Höchststand veranlasste. Jochen Stanzl von CMC Markets betont, dass die Fed alles tun wird, um eine mögliche Rezession in den USA abzuwenden, auch mit drastischen Zinssenkungen. Die globalen Märkte reagierten positiv, aber es gibt Vorsicht wegen steigender Put-Optionen. Heute wird der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet, obwohl eine Zinssenkung als sehr unwahrscheinlich gilt. Nutzer des wO-Forums diskutieren die aktuelle DAX-Weihnachtsrallye und die Aussagen der Fed, wobei einige auf eine Konsolidierung setzen.