ADV-Verwaltungsrat stärkt die enge Verbindung von Flughäfen mit Bundesländern und Kommunen

Berlin (ots) - Seit über sieben Jahrzenten gehören dem ADV-Verwaltungsrat

Vertreter der Bundesländer, der Kommunen, der Industrie- und Handelskammern, des

Deutschen Städtetages sowie zahlreicher öffentlicher Körperschaften an. Für die

Gesetzgebung relevante Fragestellungen der Flughafenpolitik kommen hier zur

Sprache. Das oberste ADV-Gremium zeugt von der Verankerung der Flughäfen in

ihren Bundesländern und Regionen. Der ADV-Verwaltungsrat ist heute zu ihrer

Jahressitzung zusammengekommen. Neben der Flughafen- und Luftsicherheit stand

der Fluglärmschutz und der Fortschrittsbericht Klimaschutz der Flughäfen unter

anderem auf der Tagesordnung.



Hierzu erklärt der ADV-Verwaltungsratsvorsitzende Minister Winfried Hermann:

"Die deutschen Flughäfen sind wichtige Knotenpunkte für die

Verkehrsinfrastruktur in Deutschland und sie sind Schwungräder für die

Wirtschaft in unseren Regionen, denn sie haben einen hohen volkswirtschaftlichen

Nutzen. Gleichzeitig hat die klimaneutrale Transformation der Flughäfen oberste

Priorität. Bis 2045 möchten alle deutschen Flughäfen das Klimaneutralitätsziel

erreichen. Damit ist das Ziel klar. Der Verwaltungsrat wird den Prozess auch

weiterhin eng begleiten."