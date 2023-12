DAX prallt an Marke von 17.000 Punkten ab

Am Vortag hieß es im Insight: "Sollte es zu einem weiteren Hochlauf kommen, wäre der Bereich um den Widerstand um 17.000 Punkte die nächste Anlaufzone." Das hat genau gepasst, das Tageshoch wurde bei 17.003 Punkten erreicht. Es ist nun mit einem Rücklauf zu rechnen, der aber wohl nicht allzu tief ausfallen dürfte. Denn in den USA konnte der S&P 500 am Vortag den wichtigen Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 4.640 Punkten nachhaltig nach oben durchbrechen. Und damit ein langfristiges, weiteres Long-Signal generieren. Nach einem kurzen Rücklauf ist daher im DAX mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Im Fokus steht dabei weiterhin der 10er-EMA im Tageschart, erst bei einem nachhaltigen Durchbruch unter den 10er-EMA bei 16.640 Punkten, würde sich die Korrektur im DAX wohl weiter ausdehnen.

Aktuelle Lage DAX im Long-Modus.