TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Verteidigungsminister hat die USA auf einen noch "mehr als ein paar Monate" dauernden Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen eingeschworen. Die Terrororganisation habe eine "unter- und oberirdische Infrastruktur errichtet, die nicht einfach zu zerstören" sei, sagte Joav Galant dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Donnerstag in Tel Aviv. "Es wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen - es wird mehr als ein paar Monate dauern, aber wir werden gewinnen und wir werden sie (die Hamas) zerstören", sagte Galant und bedankte sich für die "anhaltende Unterstützung" der USA, um das Ziel "der Zerschlagung der Hamas" zu erreichen sowie die von der Hamas entführten Geiseln zurückzuholen.

Im Anschluss an das Treffen kam Sullivan mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sowie den restlichen Mitgliedern des Kriegskabinetts zusammen. Netanjahu bekräftigte dabei nach Angaben seines Büros, dass Israel den Krieg gegen die Hamas "bis zum absoluten Sieg" fortsetzen werde. Die bislang getöteten israelischen Soldaten seien "nicht umsonst gefallen".

Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen aufgrund des Kriegs war Israel zuletzt international immer mehr unter Druck geraten - auch aus den USA. Das Weiße Haus in Washington erwartete "äußerst ernste Gespräche" Sullivans in Israel. Am Freitagmorgen ist ein Treffen mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog geplant./stz/DP/nas