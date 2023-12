S&P 500 - US-Notenbank Fed treibt Aktienmärkte weiter an

Am Vortag hieß es im Insight: "Sollte es zu einem weiteren Kursanstieg im S&P 500 kommen, wäre die nächste Anlaufmarke bei 4.700 Punkten zu sehen. Bei einem Rücklauf wäre wohl erneut der 10er-EMA bei 4.610 Punkten die nächste Anlaufzone. Goldman Sachs hat heute zudem gewarnt, dass CTAs (Commodity Trading Advisors) den S&P 500 in „jedem Szenario in der nächsten Woche“ wahrscheinlich verkaufen werden. Hier rechnen die Analysten von Goldman Sachs also mit einem baldigen Verlaufshoch im S&P 500 und einem Rücklauf. Dies würde sich auch mit der Annahme vom Vortag decken, dass es nach dem Verfallstermin am Freitag zu einem Rücklauf im S&P 500 kommen könnte. Verfallstermine stellen oft Marktwendepunkte dar."

Die Marke von 4.700 Punkten wurde erreicht und überschritten. Sollte es zu einem Rücklauf kommen, könnte es zunächst zu einem Retest des Fibonacci-Fächers kommen, der nach dem Durchbruch nach oben nun zur Unterstützung gedreht ist. Sollte es zu einem Kursrutsch unter den Fibonacci-Fächer kommen, wäre der 10er-EMA im Wochenchart bei 4.510 Punkten wohl die nächste Anlaufmarke.