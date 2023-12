Den letzten markanten Höhepunkt markierte Goldman Sachs im November 2021 bei 426,16 US-Dollar und ging anschließend in eine gesunde Konsolidierung über. Diese reichte ziemlich genau in den Unterstützungsbereich aus Anfang 2018 und 275,31 US-Dollar abwärts. Von dort aus erholte sich der Wert zwar, konnte aber über einen zuvor etablierten Abwärtstrend noch nicht springen. Erst in dieser Woche gelang es mithilfe der US-Notenbank FED und der daraus resultierenden Euphorie an den Aktienmärkten diesen Widerstand dynamisch zu überwinden.

Wochenschlusskurs naht