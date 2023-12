Berkshire Hathaway, das Unternehmen von Warren Buffett, hat weitere 10,5 Millionen Aktien von Occidental Petroleum für rund 588,7 Millionen US-Dollar erworben. Damit erhöht sich der Anteil von Berkshire an Occidental auf etwa 27 Prozent. Zusätzlich besitzt Berkshire Vorzugsaktien und Optionsscheine, die den Kauf von weiteren 83,8 Millionen Aktien ermöglichen. Sollten diese ausgeübt werden, könnte der Anteil auf 33 Prozent steigen. Trotz der schwachen Performance der Occidental-Aktie setzt Buffett auf eine Erholung der Ölbranche. Zudem hat Occidental kürzlich die Übernahme des kleineren Konkurrenten CrownRock für zwölf Milliarden US-Dollar angekündigt, was Buffett mit dem Aktienkauf unterstützen könnte. Eine vollständige Übernahme von Occidental strebt Berkshire jedoch nicht an.