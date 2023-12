Die Nettoeinnahmen aus dem monetären Angebot werden für Explorations- und Erschließungsaktivitäten, als Working Capital sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden. Die Bruttoeinnahmen aus dem Flow-through-Angebot und dem Charity-Flow-through-Angebot werden für „kanadische Explorationsausgaben“ verwendet werden, die „Flow-through-Bergbauausgaben“ (gemäß der Definition im Income Tax Act (Canada)) in Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in Quebec darstellen.

Um sicherzustellen, dass dieser Prozess so wenig verwässernd wie möglich abläuft, hat das Unternehmen Wealth Creation Preservation & Donation Inc. („WCPD“) damit beauftragt, ein Konsortium von Investoren zu organisieren, die eine Erstinvestition in das Charity-Flow-through-Angebot tätigen werden. WCPD ist einer der führenden Exempt-Market-Händler, der effiziente Finanzierungen für die kanadische Rohstoff- und Mineralexploration anbietet.

Saguenay (Quebec) - 14. Dezember 2023 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTC Grey: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das „geplante Angebot“) mit Bruttoeinnahmen in Höhe von mindestens 2.000.000 $ bekannt zu geben.

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR FÜR DIE VERBREITUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER DIE VERBEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

First Phosphate gibt Absicht bekannt, nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 2.000.000 $ durchzuführen

Schreibe Deinen Kommentar