GM kappt ein Viertel der Jobs bei Robotaxi-Tochter Cruise und spart

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Autoriese General Motors kürzt fast Tausend Jobs bei seiner kriselnden Robotaxi-Firma Cruise. Mit rund 900 Jobs ist rund ein Viertel der Belegschaft betroffen, wie aus einer internen Mitteilung von Manager Mo Elshenawy an Beschäftigte am Donnerstag hervorging. Ingenieure sollen mehrheitlich von den Kürzungen ausgenommen sein. Die einst aggressive Wachstumsstrategie von Cruise war jäh gestoppt worden, nachdem im Oktober ein Unfall mit einer Fußgängerin in San Francisco passierte. Im November setzte Cruise alle Fahrten auf öffentlichen Straßen aus, Vorstandschef Kyle Vogt nahm seinen Hut. Mit den Jobstreichungen fährt GM auch die Ausgaben für Cruise zurück, die sich im jüngsten Quartal auf 700 Millionen US-Dollar summierten./men

Die General Motors Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 32,96USD gehandelt.