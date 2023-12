Saudi-Arabien übernimmt Vorsitz bei Internationalem Währungs- und Finanzausschuss (IMFC)

RIAD, Saudi-Arabien, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Der Internationale Währungsfonds IWF gab am 13. Dezember 2023 bekannt, dass das Königreich von Saudi-Arabien den Vorsitz des Internationalen Währungs- und Finanzausschusses (International Monetary and Financial Committee, IMFC) übernimmt. Dieser Ausschuss unterstützt den Gouverneursrat des IWF bei der Überwachung und Verwaltung des internationalen Währungs- und Finanzsystems, um unter anderem auf Ereignisse zu reagieren, die das System bedrohen könnten.

„Die Übernahme des Vorsitzes beim IMFC von 2024 bis 2027 ist ein Beweis für das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft in die globale und regionale Führerschaft des Königreiches und zeigt, welch tragende Rolle Saudi-Arabien bei internationalen multilateralen Bemühungen spielt" erklärte AlJadaan. „Ich möchte die Erfolge der bisherigen Vorsitzenden des IMFC Nadia Calvino würdigen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den IMFC-Mitgliedern und der Führung des IWF bei dem Bemühen um Stabilität und Effizienz des internationalen Währungs- und Finanzsystems", fügte Minister AlJadaan hinzu.

Der IMFC berät über Themen, die das Wachstum und die Stabilität der Weltwirtschaft betreffen, und ist inzwischen ein wichtiges Instrument für die strategische Ausrichtung der Arbeit und der Grundsätze des IWF geworden.

Das Komitee besteht aus 24 Mitgliedern, darunter Finanzminister und Zentralbankvorsitzende. Alle Entscheidungen, auch die Wahl des Vorsitzenden, werden per Konsensentscheidung getroffen. Das Komitee trifft sich normalerweise zweimal im Jahr – bei der Frühjahrs- und Jahrestagung des IWF und der Weltbank.

Der IMFC-Vorsitz zeigt einmal mehr das starke Bekenntnis des Königreichs Saudi-Arabien zu Multilateralismus und zeigt, welch führende Rolle es für das regionale und globale Wirtschaftswachstum spielt.

