NuGen Medical unterzeichnet fünfjährige Vertriebsvereinbarung für InsuJet mit Advance Medical Life Co.

14. Dezember 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das „Unternehmen“ oder „NuGen“), ein führender Entwickler nadelfreier Geräte zur subkutanen Verabreichung von Medikamenten, freut sich bekannt zu geben, dass Advance Medical Life Co. Ltd. („Advance Medical“), eine haftungsbeschränkte Gesellschaft mit Sitz in Bangkok, Thailand, am 12. Dezember 2023 zum exklusiven Vertriebshändler für das nadelfreie InsuJet-Injektionsgerät von NuGen wurde, mit dem das Ziel verfolgt wird, die Versorgung und das Leben von Millionen von Diabetikerin weltweit einfacher zu gestalten.

InsuJet ist in Thailand für den Verkauf als medizinisches Gerät zugelassen.

Die Laufzeit der Vertriebsvereinbarung beträgt fünf Jahre, und NuGen schätzt den Umsatz auf ca. 4,9 Millionen $, falls das Umsatzziel von 29.000 Geräten über diese fünf Jahre erreicht wird. Das Unternehmen erwartet eine Bruttomarge von 72 %.

Advance Medical wurde im Jahr 2016 als engagierter Akteur des Gesundheitswesens in Thailand mit einem Fokus auf medizinische Geräte und Automatisierung im Gesundheitssektor gegründet. Durch sein Streben nach Innovation konnte Advance Medical auf dem Markt für Medizintechnik, der sich in Thailand auf verschiedene Vertriebskanäle des Gesundheitssektors erstreckt, erfolgreich neue Produkte einführen.

„Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit NuGen, einem führenden Anbieter nadelfreier Lösungen für Diabetikern in Thailand. Der innovative Ansatz von NuGen, bei dem keine Nadeln mehr erforderlich sind, ist bahnbrechend und verbessert unmittelbar den Komfort und die Adhärenz der Patienten sowie ihre Lebensqualität“, erklärte Thitiwat Banchong-Aksorn, CEO von Advance Medical. „Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit unserem zentralen Ziel, die Lebensqualität der Patienten durch fortschrittliche, benutzerfreundliche Lösungen deutlich zu verbessern. Wir sind bestrebt, eine neue Ära der Versorgung insulinabhängiger Patienten einzuleiten und die Qualität der Diabetesbehandlung in Thailand zu verbessern.“