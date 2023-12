CGTN Jugend spielt eine tragende Rolle für chinesisch-vietnamesische Freundschaft

Peking (ots/PRNewswire) - Die Völker Chinas und Vietnams sind die Basis und die

Lebensader der Freundschaft beider Länder. Das betonte Xi Jinping,

Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KCP) und

chinesischer Staatspräsident, in einem offiziellen Artikel, der am Dienstag in

der Zeitung Nhan Dan Newspaper of Vietnam veröffentlicht wurde.



Am Mittwoch trafen sich Xi Jinping und Nguyen Phu Trong, Generalsekretär des

Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnam, in Hanoi mit

Jugendvertretern aus beiden Ländern sowie Menschen, die sich in besonderer Weise

um die chinesisch-vietnamesische Freundschaft verdient gemacht haben.