Similis revolutioniert die Content-Erstellung mit KI-gestütztem AnyoneSwap

„AnyoneSwap ist nicht irgendein Tool – es ist ein Gamechanger für die Content-Erstellung und Videoproduktion", erklärt Jisu Kim, CEO bei Similis. „Mit AnyoneSwap können Benutzer ihre kreativen Ideen in eine lebensechte Realität verwandeln, und das mit der Effizienz der KI."

AnyoneSwap setzt moderne künstliche Intelligenz ein, um das Gesicht eines Models nahtlos in ein Bild oder Video einzufügen und so eine äußerst realistische und hochwertige visuelle Produktion zu ermöglichen. Das herkömmliche Austauschen von Gesichtern erfordert eine zeitaufwändige manuelle Bearbeitung von Fotos oder Videos. Mit AnyoneSwap reicht hingegen ein Klick, um die Erstellung von Inhalten durch Faceswapping zu optimieren. Außerdem verfügt die Lösung über eine automatische De-Aging-Funktion, die Personen in visuellen Inhalten jünger erscheinen lässt. Das webbasierte Format bietet maximale Flexibilität und erfordert keine Installation.

Die SaaS-Lösung besitzt das Potential, eine Vielzahl von kreativen Bereichen grundlegend zu verändern, darunter Filmproduktionen oder die Erstellung von Kurzvideos für soziale Medien. Beispielsweise können Werbetreibende ein einziges Anzeigenfoto oder -video produzieren, das sie dann im Handumdrehen für verschiedene Zielmärkte anpassen, indem sie die Gesichter von Models austauschen, um die regionale Akzeptanz zu maximieren. Auf diese Weise können sie die für die Produktion erforderlichen Ressourcen stark reduzieren.

Kim fügt an: „AnyoneSwap kann bis zu 90 % der Zeit und Kosten einsparen, die sonst für die manuelle Anpassung einer Werbeanzeige an bestimmte Länder oder Kulturen anfallen würden."

Informationen zu Similis

Similis wurde im Mai 2023 in den USA gegründet und ist ein KI-Startup-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen Faceswapping-Lösungen spezialisiert hat. Eine frühere Version von AnyoneSwap – seiner wichtigsten webbasierten SaaS-Lösung – wurde bei Gründung des Startups bereitgestellt.

