Diese chinesische Hochschule, gegründet in einem Gewerbegebiet, beschleunigt ihre Entwicklung grenzüberschreitender E-Commerce-Talente

Die RCEP Gewerbeschule für grenzüberschreitenden E-Commerce befindet sich in der umfassenden Zollfreizone Nanning in der autonomen Region Guangxi Zhuang und ist als Chinas erste grenzüberschreitende E-Commerce-Gewerbeschule bekannt, die in einem Gewerbegebiet etabliert wurde. Sie wurde im September 2020 gemeinsam vom Guangxi Berufskolleg für International Business (GXIBVC) und Guangxi Tus-Innovation Cross-border E-commerce Co., Ltd. (TusCBEC) gegründet.

„Die Hochschule arbeitet mit Partnern wie grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattformen, grenzüberschreitenden E-Commerce-Unternehmen und Drittanbietern von Dienstleistungen zusammen, um gemeinsam zu studieren und Programme zur Talentförderung zu konzipieren und Lehrpläne zu gestalten und zu entwickeln. Im Jahr 2022 erhielt der Studiengang „Grenzüberschreitendes E-Commerce" erfolgreich die internationale ENIC-Zertifizierung (UK)", sagte Deng Haitao, Dekan der Hochschule für Internationalen Handel des GXIBVC.

Die Schule stützt sich auf das umfassende Angebot grenzüberschreitender Logistik, Lagerhaltung, Import- und Export-Lieferketten und anderer Plattformen innerhalb des grenzüberschreitenden E-Commerce-Gewerbegebiets der umfassenden Zollfreizone Nanning und Vorteile der Ressourcen von TusCBEC bei der Organisation eingehender szenariobasierter Trainings- und Schulungsaktivitäten, um den grenzüberschreitenden E-Commerce-Gewerbe Talente und Ressourcen unterstützend bereitzustellen.

„Studenten der Hochschule erwerben während des ersten Studienjahres auf dem Campus berufliche Grundkenntnisse und absolvieren während des gesamten zweiten Jahres eine praktische Ausbildung innerhalb der umfassenden Zollfreizone Nanning. Die branchenerfahrenen Dozenten unseres Unternehmens bringen ihnen den Betrieb einer grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattform, Livestream und Werbung, Videografie und Bearbeitung, grenzüberschreitende Logistikverwaltung und andere wichtige Kenntnisse der Branche bei", erklärte Ge Ronghe, stellvertretender Generaldirektor von TusCBEC.

Derzeit beschleunigt die Schule ihr Tempo in der Entwicklung der Talente des grenzüberschreitenden E-Commerce. Sie hat mit über 20 Hochschulen und Universitäten in den ASEAN-Ländern eine Zusammenarbeit gebildet und einen Campus der Wirtschaftshochschule Guihai und zwei internationalisierte Fakultätsausbildungsstätten in Thailand gegründet, mit einem Lehrplanstandard, der vom thailändischen Bildungsministerium zertifiziert wurde, sodass Berufs- und Lehrplanstandards exportiert werden können. Darüber hinaus wurde ein Berufsstandard in das nationale Berufsbildungssystem Tanzanias aufgenommen und es wurden zwei Entwicklungsprojekte für nationale Berufsstandards in Tanzania genehmigt, die in das nationale Berufsbildungssystem des Landes aufgenommen werden.

Liu Jieying, Vizepräsidentin der Schule, erklärte, dass die Schule drei neue ausländische Niederlassungen der Wirtschaftshochschule Guihai gründen wird, eine aktive Rolle in der Schaffung eines innovativen Berufsbildungssystems im Hochland in den ASEAN-Ländern einnehmen wird und ein austauschbares Modell der „Einführung, Studentenentwicklung und Förderung" hochwertiger Bildungsressourcen in Zusammenarbeit mit ähnlichen Bildungsinstitutionen der Staaten des ASEAN-Blocks bilden wird. Bis zum Jahr 2035 möchte die Schule den Aufbau einer hochwertigen Berufsschule und die Einrichtung hochrangiger Berufsgruppen abschließen. Diese sollen für ihre Ausrichtung auf den Außenhandel, einen landesweit führenden Standard und ihren großen Einfluss in der Region Chinas und der ASEAN-Länder bekannt sein, um die vollendete China-ASEAN-Gemeinschaft tatkräftig mit Talenten und Ressourcen für die gemeinsame Zukunft der China-ASEAN-Freihandelszone zu unterstützen.

