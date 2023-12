Bundesrat befasst sich abschließend mit mehr als 20 Gesetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat wird sich in seiner letzten Sitzung des Jahres am Freitag abschließend mit mehr als 20 Gesetzen befassen. Eines der wichtigsten, der Nachtragshaushalt des Bundes für das Jahr 2023, muss am Vormittag erst noch vom Bundestag beschlossen werden, bevor er in die Länderkammer geht.

Diese wird sich (ab 9.30 Uhr) unter anderem mit der kommunalen Wärmeplanung und der globalen Mindestbesteuerung befassen, außerdem mit der Entfernung von Extremisten aus dem öffentlichen Dienst und der Bundeswehr sowie mit der Anerkennung von Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer. Sichere Herkunftsstaaten sind solche, bei denen davon ausgegangen wird, dass es dort in der Regel weder Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Behandlung gibt und dem betroffenen Ausländer damit in seiner Heimat kein ernsthafter Schaden droht. Damit könnte ein Asylantrag leichter abgelehnt werden.

Zwei Gesetze aus dem Haus von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) zur digitalen Dokumentation von Strafprozessen und zu virtuellen Gerichtsverhandlungen werden möglicherweise von den Ländern aufgehalten und in den Vermittlungsausschuss geschickt. Die Länder werfen Buschmann vor, sich mit ihnen nicht über die Umsetzung und die Finanzierung abgesprochen zu haben.

Der Bundesrat will ferner über zehn Verordnungen der Bundesregierung entscheiden. Dabei geht es zum Beispiel um die Bekämpfung von Steueroasen, höhere Luftsicherheitsgebühren für Fluggesellschaften und um ein Verbot von Himmelslaternen. Zum Auftakt der Sitzung will die Länderkammer der Opfer des nationalsozialistischen Völkermordes an den Sinti, Roma und Jenischen gedenken./sk/DP/mis