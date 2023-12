KINGSTOWN (dpa-AFX) - Im Streit um ein von Venezuela beanspruchtes Gebiet in Guyana haben die Präsidenten der südamerikanischen Nachbarländer ein Krisentreffen auf der Karibikinsel St. Vincent abgehalten. Beide Staaten wollten den Dialog fortsetzen, teilte Venezuelas Präsidialamt nach dem Treffen des autoritären venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro und seines guyanischen Amtskollegen Irfaan Ali am Donnerstag in Kingstown, der Hauptstadt von St. Vincent und den Grenadinen, mit.

Ali sagte vor Journalisten, er habe betont, dass der Disput vor dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen (IGH) gelöst werden müsse. "Wir haben sehr deutlich gemacht, dass Guyana nicht der Aggressor ist", sagte er. "Guyana strebt keinen Krieg an."