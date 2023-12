Die erste Dolemi-Gala-Tanznacht begeistert die Gäste in Shenzhen mit den besten Tänzern der Welt, die ihre exquisiten Tanzkünste vorführen

An der Gala nahmen 350 Gäste aus China und der ganzen Welt teil, und es waren hochkarätige internationale Juroren und Tänzer anwesend. Die großartige Veranstaltung versammelte erfolgreich Größen der Gesellschaftstanzbranche, darunter die Tanzlegenden Joanna Leunis und Victor Da Silva, und dient als internationale Tanzaustauschplattform, die Kunst und Kultur in China und der ganzen Welt fördert.

SHENZHEN, China, 15. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Dolemi, eine in China weithin bekannte Lifestyle-Marke, veranstaltete am 11. Dezember 2023 im Futian Shangri-La in Shenzhen unter der Leitung der China DanceSport Federation und mit tatkräftiger Unterstützung des Sport- und Kulturausschusses des China Cultural Management Association ihre erste internationale Gala-Tanznacht.

Ähnlich wie das Blackpool Dance Festival bot auch die Dolemi-Gala eine Vielzahl von Tänzen, darunter Gesellschaftstanz, Gruppentanz, Ballett, chinesischer Stil und Hip-Hop, sowie Auftritte internationaler Tanzstars. Deng Yingzhong, der Gründer der Dolemi-Muttergesellschaft C&S Paper, führte den Eröffnungstanz auf, nachdem eine Truppe einheimischer Studenten von chinesischen Spitzeneinrichtungen wie der Tsinghua-Universität und der Peking-Universität in Paaren getanzt hatte, um die jugendliche Energie der kommenden Generation zu demonstrieren.

C&S Paper unterstützt seit 30 Jahren das Wachstum und die Entwicklung des internationalen Standardtanzes (DanceSport) in China. Der China Cup und jetzt auch der Dolemi Cup haben sich zu einer der wichtigsten und einflussreichsten Wettkampfserien in der chinesischen Tanzsportbranche entwickelt. Die Dolemi Gala Dance Night ist die erste groß angelegte Veranstaltung dieser Art im Land und bringt Spitzentänzer aus China und dem Ausland zum kulturellen Austausch und zur gemeinsamen Entwicklung und Diskussion der Branche zusammen, was sie zu einem wichtigen Meilenstein bei der Förderung der Entwicklung des chinesischen internationalen Tanzstils macht.

Li Zhaolin, ehemaliger chinesischer Profi-Meister im modernen Tanz und Vorsitzender der Gala-Jury, sagte: „Als Tänzer und Juror fühle ich mich geehrt, an dieser beispiellosen Tanznacht teilzunehmen. Es handelt sich nicht nur um ein erstklassiges Tanzereignis, sondern auch um eine hervorragende Plattform für den kulturellen und künstlerischen Austausch. Es ist inspirierend, so viele talentierte Tänzer und Künstler in China zusammenkommen zu sehen, um das Wachstum des Gesellschaftstanzes auf allen Ebenen zu feiern und zu unterstützen."

Der in Europa entwickelte und in den 1920er Jahren standardisierte Gesellschaftstanz hat sich zu einer weltweit beliebten Kunst- und Wettkampfform entwickelt, insbesondere in China seit den 1990er Jahren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2300979/image.jpg

