Recharge Resources präsentiert finale Mineralressourcenschätzung für Lithium-Projekt 'Pocitos One'

Recharge Resources Ltd., ein kanadisches Unternehmen für Rohstoffexploration, hat einen detaillierten Bericht über die potenziellen Mineralressourcen des Lithium-Sole-Projekts "Pocitos One" in Argentinien erhalten. Der von WSP erstellte Bericht liefert wichtige Informationen und Kostenschätzungen.

Schreibe Deinen Kommentar