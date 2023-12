Finanzdienstleister Hypoport sortiert seine Geschäftsfelder neu

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport legt nach dem Geschäftseinbruch in der Immobilienfinanzierung Teile seiner Sparten zusammen. Die Vermittlung, Finanzierung und Bewertung privater Wohnimmobilien wird im neuen Segment "Real Estate & Mortgage Platforms" gebündelt, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Alles rund um die Finanzierung von Verbrauchern und Unternehmen landet im Bereich "Financing Platforms". Nur die Versicherungssparte bleibt unverändert. Die Zahl der Segmente schrumpft von vier auf drei.

Bei der Neuaufteilung wird das Geschäft mehrerer Konzerntöchter wie Europace und Finanzvertrieb Dr. Klein auseinandergerissen - je nachdem, ob es sich um Immobilien oder die Finanzierung von Privat- oder Unternehmenskunden dreht. Vorstandschef Ronald Slabke erhofft sich von der neuen Struktur eine höhere Effizienz und weniger Komplexität./stw/mis