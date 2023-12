Wirtschaft Buschmann fordert bundesweit einheitlichen Datenschutz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will bundesweite Standards beim Datenschutz durchsetzen. "Es ist eine einheitliche Auslegung für ganz Deutschland nötig", schreibt er in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt".



"Wir brauchen im föderalen Miteinander Abstimmungsmechanismen, die zu verbindlichen Ergebnissen für die Datenschutzbehörden in ganz Deutschland führen." Die Aufsicht über die Einhaltung des Datenschutzes sei grundsätzlich Sache der Länder, erklärte der FDP-Politiker. Das führe jedoch immer wieder zu unterschiedlichen Auslegungen. Mitunter gebe es "sechzehn verschiedene" Datenschutzrechte.