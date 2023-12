Als Volkswagen 2019 seine Elektro-Zukunft skizzierte, war es der weltgrößte Autobauer mit großen Chancen, Tesla bis Mitte dieses Jahrzehnts als führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen zu überholen. Doch fast fünf Jahre später hinkt der Volkswagen-Konzern, einschließlich Audi und Porsche, weit hinter Elon Musks Tesla her und verkaufte im letzten Jahr weniger als die Hälfte von Teslas 1,31 Millionen Elektrofahrzeugen (EVs).

Verschärft wird die Lage dadurch, dass Volkswagen auch gegenüber neuen Herausforderern aus China ins Hintertreffen gerät, seinem größten Einzelmarkt. Dort droht Volkswagen, seine Führungsposition an den lokalen Elektroauto-Rivalen BYD zu verlieren. In einem Markt, in dem der EV-Absatz 2023 um mehr als ein Viertel wachsen soll, prognostiziert GlobalData, ein Datenanalyseunternehmen, für Volkswagen einen Rückgang der Verkaufszahlen um sieben Prozent. Volkswagen liegt in Chinas schnell wachsendem Markt für Elektroautos mit einem Anteil von nur 3,3 Prozent auf dem achten Platz, während BYD mit 25 Prozent und Tesla mit 15 Prozent führen.