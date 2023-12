Die Aktie der Deutschen Telekom gehörte 2022 zu den großen Gewinnern im DAX. Auch 2023 hat vielversprechend begonnen, nur kostete der gestrige Abverkauf der Aktie rund 3,61 Prozent an Performance. Gemessen vom Kurs am 2. Januar 2023 entspricht dies noch immer einer Jahresprognose von knapp 16 Prozent. Nach dem partiellen Hoch am 5. April 2023 bei 23,13 Euro gab der Aktienkurs bis zum Supportbereich bei 18,64 Euro nach. Der folgende Test der Widerstandszone bei 20,60 Euro führte erst beim dritten Mal zur Überwindung dieser Marke. Aktuell notiert der Kurs bei 21,74 Euro und verdaut das Kursminus von 4,23 Prozent. Damit drehte der Kursverlauf kurz vor dem Widerstand bei 23,13 Euro nach unten. Startet der deutsche Staat mit dem Abverkauf der Telekom-Aktien, ist dies mit einem entscheidenden Hindernis für einen nachhaltigen Hochlauf zu werten. Andererseits ist von der Intention einer Maximierung des Verkaufserlöses auszugehen. Bei Betrachtung der Kennzahl KGV führen die aktuellen Planzahlen für 2025 zu einem erwarteten KGV von 11,86. Damit liegt der Wert weit unterhalb des Durchschnittes der historischen KGVs.

Ein Bericht des "Spiegel" hat leichte Gewinnmitnahmen bei der Deutschen Telekom am gestrigen Donnerstagvormittag kräftig verstärkt. So sackten die T-Aktien um über 4 Prozent ab. Laut dem Magazin will die Bundesregierung die Sanierung der Deutschen Bahn mit Verkäufen von Aktien der Telekom sowie der DHL finanzieren. Umdenken musste die Ampel nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Bei der Telekom, bei der der Bund derzeit 30,5 Prozent der Aktien hält, wolle die Regierung wohl nur noch eine strategische Beteiligung von 25 Prozent zuzüglich einer Aktie halten. Als Unterstützung für den Aktienkurs der Telekom ist sicherlich die Forderung der Monopolkommission zu werten, auf eine milliardenschwere Frequenzauktion zu verzichten. Die bisherigen Nutzungsrechte sollten stattdessen um drei Jahre verlängert werden.

