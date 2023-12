NEUSS, Deutschland, 15. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Inmitten der festlichen Saison überrascht Tineco mit Angeboten zur Weihnachtszeit. Egal ob man sich selbst oder anderen eine Freude machen will, mit den exklusiven Deals auf ausgewählte Tineco-Produkte, werden die Feiertage noch glanzvoller. Vom 15.12.2023 bis 24.12.2023 laufen die Angebote für den Tineco FLOOR ONE S3 , FLOOR ONE S5 Pro2 , die PURE ONE Station Pet und den FLOOR ONE S6 mit Rabatten bis zu 38%.