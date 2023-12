JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat H&M auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 schwedischen Kronen belassen. Der organische Umsatzrückgang des Textilkonzerns im abgelaufenen Quartal entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 02:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 02:16 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 15,78EUR gehandelt.