Milliardär Kühne knüpft Einstieg bei Elbtower-Projekt an Bedingungen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne kann sich nach wie vor einen Einstieg beim ruhenden Wolkenkratzer-Projekt Elbtower in der Hamburger Hafencity vorstellen - allerdings unter Bedingungen. "Wir sind erst bereit und in der Lage, uns in das Projekt einzubringen, wenn sich die Stadt positioniert hat und eine mögliche Rettungsaktion wirkungsvoll unterstützen würde", sagte Kühne dem "Hamburger Abendblatt" (Freitag). Bislang komme man aber nicht ins Gespräch. "Wir selbst können die Dinge nur beobachten und abwarten." Es bestehe aber durchaus ein gewisses Interesse, ein einheitliches gemeinsames Konzept zu finden, "aber leider kommen die Dinge aus den oben genannten Gründen nicht recht voran".

