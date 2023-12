DAX stößt oben an – Stimmung nach 250-Punkte-Rutsch angeknackst

Mit dem gestrigen Sprung über die 17.000 hat der Deutsche Aktienindex nicht nur ein neues Allzeithoch erreicht, sondern auch die Hürde genommen, die die meisten Anleger auf dem Parkett vor wenigen Wochen noch für unüberwindbar hielten. Kein Wunder also, dass nun erst einmal Gewinnmitnahmen einsetzen und der Index kurzfristig erste Anzeichen der Schwäche zeigt. Zwar stand am Ende des gestrigen Handelstages nur ein kleines Minus auf der Anzeigetafel, stimmungstechnisch allerdings könnte sich der auf den Rekord folgende 250-Punkte-Rutsch dämpfend auf das Handelsgeschehen in der kommenden Vorweihnachtswoche auswirken.

Der DAX zeigt nach 2.400 Punkten in nur sieben Handelswochen nicht ganz überraschend ein Sättigungsgefühl. Einen positiven Impuls könnte allerdings noch der heutige dreifache Verfallstag am Terminmarkt liefern. Sollten sich zu viele Investoren für diese Laufzeit mit Wetten gegen den DAX platziert haben, müssten sie sich spätestens heute eindecken, was den Index wieder zurück in Richtung 17.000 Punkte bewegen könnte.

Ebenfalls ein neues Allzeithoch über 400 Euro hat die Aktie der Münchener Rück erreicht. Auch diese Aktie gehört mit einem Plus von über 20 Prozent in diesem Jahr zu den Top-Performern im DAX. Nicht zu Unrecht, denn die Zahlen des Rückversicherers können sich sehen lassen. Zudem wurde die Prognose für 2024 erhöht. Dann will die Münchener Rück die Gewinnmarke von fünf Milliarden Euro knacken. Noch einmal rund zehn Prozent mehr als in diesem Jahr. Die starke Nachfrage nach der Aktie ist also durchaus berechtigt und dürfte eher noch anhalten.