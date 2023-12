Bertelsmann Investments (BI) investiert einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in AENU, einen primär auf Europa ausgerichteten Climate Impact Technologiefonds. Der in Berlin ansässige Fonds investiert in ausgewählte Unternehmen, die Impact-Technologien entwickeln, um signifikant CO2 zu reduzieren oder das Wohlergehen einer Vielzahl von Menschen auf der Welt zu verbessern. Gegründet wurde AENU von den Brüdern Ferry und Fabian Heilemann, die mit ihrem Fonds bereits über 50 Millionen Euro in nachhaltige Geschäftsideen investieren konnten.

- Bertelsmann Investments beteiligt sich an AENU - Investition im mittleren einstelligen Millionenbereich - Fonds-Gründer vereinen Vision der neuen nachhaltigen Technologien - AENU: bisher > 50 Mio. Euro in nachhaltige Geschäftsmodelle investiert

Shobhna Mohn, Chief Strategy Officer von Bertelsmann Investments, sagt: "AENU hat sich zum Ziel gesetzt, durch Venture Capital Investitionen früh in vielversprechende Tech-Unternehmen zu investieren, die ökologischen und sozialen Fortschritt erzielen und ermöglicht damit seinen Kapitalgebern in dem Impact-Sektor gemeinsam zu wirken. Für Bertelsmann Investments ist dies nun ein weiterer Sektor, in dem wir unseren Beitrag bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsansätze leisten wollen."



Jan Rettel, Senior Vice President Venture Investments bei Bertelsmann Investments, ergänzt: "Das Team von AENU vereint eine rigorose Impact-Investment Strategie mit langjähriger Erfahrung als Gründer und VC Investoren. Diese Kombination hat uns überzeugt, denn um langfristig und in relevanter Größenordnung Impact zu haben müssen Impact-Startups auch auf einem tragfähigen Geschäftsmodell aufsetzen."



Fabian Heilemann, Gründer und CEO von AENU, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Investition von Bertelsmann Investments. Für uns ist das ein großer Vertrauensbeweis in unseren Ansatz, dass Investments in nachhaltig orientierte Unternehmen am Kapitalmarkt der richtige Weg sind. Wir erzielen damit gemeinsam einen direkten Impact auf die Milderung der weltweiten Klimakrise."

Zu den bisherigen Investoren von AENU zählen u.a. mehrere Single Family Offices wie E.R. Capital und Tech-CEOs wie Lawrence Leuschner (TIER Mobility), Michael Wax (Forto Logistics) und Niklas Zennström (Skype/Atomico).

Über Bertelsmann Investments



Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 300 aktive Beteiligungen weltweit.



Über AENU



AENU steht für eine neue Ära von Impact Venture Capitalism: Kapital soll wertschöpfend für Tech-Unternehmer eingesetzt werden, die der Klimakrise entgegenwirken und soziale Gerechtigkeit vorantreiben. Der auf Europa ausgerichtete Impact Technologiefonds gemäß Artikel 9 der SFDR, investiert in integrative und ehrgeizige Gründer im Frühstadium, die Impact-Technologien mit dem Potenzial entwickeln, 100 Mio. t CO2e im großen Stil zu reduzieren oder das Wohlergehen von 10 Millionen von Menschen auf der ganzen Welt signifikant zu verbessern.



Das Team ist durch das Ziel geeint, systemischen Wandel im Risikokapital in Richtung Impact, Zugänglichkeit und Stakeholder-Ausrichtung voranzutreiben, und seine Impact-Methodik wird häufig von Experten zitiert. AENU ist auf Energiewende, Carbon-Removal und Dekarbonisierung von Unternehmen spezialisiert. Zu den jüngsten Portfolio-Co-Investoren gehören NEA (Minimum), USV (Xfuel), Breakthrough (ZeroAvia, Heirloom), Lowercarbon (UnDo) und Creandum (Monta).

Pressekontakt:



Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher/Communications Content Team

Telefon: +49 5241 80-89923

mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/5672953 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA