Vier-Tage-Woche für Pflegekräfte am Klinikum Bielefeld Etablierung beschlossen (FOTO)

Bielefeld (ots) - Das Klinikum Bielefeld hat entschieden, die im Juli 2023

gestartete Vier-Tage-Woche für Pflegekräfte aufgrund positiver Praxiserfahrungen

auf weitere Stationen auszuweiten. Auf Wunsch der Mitarbeitenden startet in

Kürze sogar die Intensivstation am Klinikum Bielefeld - Rosenhöhe in die

Vier-Tage-Woche.



"Das Klinikum Bielefeld geht als eines der ersten Krankenhäuser diesen neuen Weg

in der Arbeitszeitgestaltung. Eines unserer Ziele ist es, mit innovativen,

flexiblen Dienstmodellen neue Mitarbeitende zu gewinnen, um die Belegschaft der

Stationen weiter zu stärken", erklärt Michael Ackermann, Geschäftsführer des

Klinikums. Maik Toremans, Direktor für Pflege- und klinisches Prozessmanagement,

ergänzt: "Das Pilotprojekt hat uns gelehrt, gemeinsam Ideen für bessere

Arbeitsbedingungen in der Pflege zu entwickeln und anpassungsfähig zu sein. So

möchten wir als selbstlernende Institution den Beruf als Pflegekraft wieder

attraktiv machen."