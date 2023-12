Neotech Metals Corp. meldet strategische Option auf den Erwerb des REE-Projekts Thor

Vancouver, British Columbia – 15. Dezember 2023 / IRW-Press / - Neotech Metals Corp. (Neotech“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NTMC) (OTCQB: NTMFF) (FWB: V690) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Willoughby & Associates PLLC (der „Verkäufer“) eine Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) am 13. Dezember 2023 abgeschlossen hat, welcher zufolge der Verkäufer dem Unternehmen das Recht einräumt, nach eigenem Ermessen eine 100%ige Beteiligung an 22 Bergbau-Claims zu erwerben. Diese Claims bilden das Seltenerdmetall-Projekt Thor („REE-Projekt Thor“), ein Konzessionsgebiet in einem mittleren Explorationsstadium, das sich im Osten der Mojave-Wüste, etwa 119 Kilometer südlich von Las Vegas, befindet.

Das REE-Projekt Thor, das sich zuvor im Besitz von Elissa Resources Ltd. befand, umfasst zusammenhängende, nicht patentierte Bergbau-Claims, die zwischen Ende 2009 und 2010 abgesteckt wurden. Diese Akquisition stellt einen bedeutenden Schritt im Rahmen des kontinuierlichen Engagements von Neotech für den Aufbau und die Erschließung eines Portfolios von Seltenerdmetall-(„REE“)-Projekten dar.

Wichtigste Eckdaten des REE-Projekts Thor:

- Nähe zu einer REE-Lagerstätte: Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe einer der bedeutendsten REE-Lagerstätten Nordamerikas - der Mine Mountain Pass in etwa 30 Kilometer Entfernung, die sich derzeit im Besitz von MP Materials Corp. („MP Materials“) (NYSE: MP) befindet. Gemäß dem technischen Bericht aus dem Jahr 2021, der eine Zusammenfassung der Vormachbarkeitsstudie für die Mine Mountain Pass enthält (der „technische Bericht von MP“, der auf dem EDGAR-Profil von MP Materials eingesehen werden kann), ergibt sich für den Betrieb bei einem Diskontsatz von 6 % ein Kapitalwert (NPV) nach Steuern in Höhe von 2,6 Milliarden US$. Nach Angaben von MP Materials* deckt die Mine etwa 15 % des weltweiten Angebots an Seltenerdmetallen ab, wobei der Schwerpunkt langfristig auf Neodym-Praseodym (Nd-Pr) liegt.

- Historischer Kontext: Das Gebiet blickt auf eine lange Explorationsgeschichte zurück, wobei frühere Programme Edelmetalle, Türkis und Uran im Blick hatten. Die REE-Thorium-(Th)-Vorkommen, die während des Uranrausches in den 1950er-Jahren ermittelt wurden, unterstreichen die günstige Geologie des Gebietes für Prospektion, Wachstum und Erschließung.