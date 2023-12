Die Fed und vor allem Jerome Powell haben dafür gesorgt, dass die US-Aktienmärkte so überkauft sind wie seit Jahren nicht mehr - und heute steht der große Verfall mit gigantischem Volumen an (Optionen und Futures verfallen). Daher ist Volatilität garantiert, und nachdem Powell die "animal spirits" entfesselt hat, wurde gestern ein neuer Rekord bei Call-Optionen erreicht. Mit anderen Worten: die Fed hat die Wall Street endgültig in ein Casino verwandelt, in dem alle, die auf immer steigende Kurse setzen, immer gewinnen. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Die Fed aber hat faktisch den Kampf gegen die Inflation aufgegeben - und wird daher die Inflation wieder schüren. Hat die US-Notenbank Angst vor einer Rezession im Wahljahr?

Hinweise aus Video:

1. EZB-Rat weitgehend einig: Wir lockern später als Markt erwartet

2. Gundlach: „Es wird eine Menge Geld gedruckt werden müssen“

Das Video "Aktienmärkte: Extrem überkauft in den großen Verfall!" sehen Sie hier..