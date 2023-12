NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Das für 2024 genannte Gewinnziel von 5 Milliarden Euro entspreche weitgehend den Markterwartungen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick dürfte aber als konservativer Richtwert interpretiert werden, wenn man die Historie übererfüllter Planungen des Rückversicherers betrachte./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 07:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 07:54 / GMT

