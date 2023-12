Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Kutbettin Eroglu ist Immobilienentwickler und Gastronom. ImAugust 2021 hat der Immobilienprofi das Staaken Center erworben und plant dasObjekt zu einem CO2-neutralen Nahversorgungszentrum umzubauen. Um dieProblemimmobilie in ein Vorzeigeprojekt zu verwandeln, entwickelt Eroglu fürjede freie Fläche ein individuelles Nutzungskonzept und setzt auf eine engeKooperation mit lokalen Trägern und Initiativen. Beispielsweise hat im Septemberdie Bildungsakademie Staaken ihre Türen geöffnet und demnächst wird auch eineNiederlassung des Bürgeramts Spandau im Staaken Center für kurze Wege derAnwohnerinnen und Anwohner im Kiez sorgen.Als Mitglied des neu gebildeten Quartiersrats vertritt Kutbettin Eroglugemeinsam mit Anwohnerinnen und Anwohner, Partnern aus dem Bildungsbereich, wieKitas, Schulen und Jugendeinrichtungen, sowie lokalen Initiativen in Zukunft dieInteressen des Stadtteils Staaken. Nakissa Imani Zabet, Sprecherin beimQuartiersmanagement Heerstr. Nord, äußert sich sehr positiv zu denEntwicklungen, die Kutbettin Eroglu im Kiez anstößt, sowie der Zusammenarbeit:"Wir als Quartiersmanagement freuen uns, dass es wieder einen verlässlichenAnsprechpartner für das Staaken Center gibt. Herr Eroglu ist ein wichtigerPartner der Quartiersentwicklung und unterstützt finanziell Projekte aus derJugend- und Seniorenarbeit in Staaken."Und auch Gabriele Fliegel, Vorstandsvorsitzende der Vereinigung WirtschaftshofSpandau e. V. und der Stiftung Wirtschaftshof, ist vollen Lobes für den neuenEigentümer des Staaken Center: "Kutbettin Eroglu ist als Unternehmer und alsMensch hoch engagiert, besonders auch an Orten, die Kreativität und ökonomischesund soziales Handeln verdient haben und umsetzen können. Das verbindet ihn alsMitglied mit der Vereinigung Wirtschaftshof Spandau!"Im Interview spricht Immobilienprofi Kutbettin Eroglu über die Herausforderungbei der Entwicklung von Gewerbeimmobilien und die aufwendige Sanierung desStaaken Centers zu einem CO2-neutralen Nahversorgungszentrum.Sie sind Immobilienexperte und entwickeln vor allem Gewerbeimmobilien in Berlin.Seit 2021 sind Sie Inhaber des Staaken Center an der Heerstraße Nord. Wie kam esdazu, dass Sie inmitten der Pandemie ein solches Nahversorgungszentrum erworbenhaben.Kutbettin Eroglu: Im August 2021 habe ich das Staaken Center mit meinem Teamübernommen. Da war ein wenig Zufall und viel Wille, das Ganze zu machen, dabei.Ich habe im Sommer 2020 ein Angebot abgegeben und als wir uns im Sommer mit demVerkäufer einig waren, haben wir die geeignete Gesellschaft gegründet. Das warschon Anfang 20221 und die Bank war auch kurze Zeit später davon überzeugt, die