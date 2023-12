Arbeitslosigkeit steigt durch großzügige Sozialleistungen in Deutschland

Wechselwirkungen zwischen großzügigen Arbeitslosen- und Rentenleistungen können

zu höherer Arbeitslosigkeit führen - das gilt besonders bei älteren

Arbeitnehmern, die kurz vor dem Ruhestand stehen. Der Grund: In Kombination

schaffen beide Systeme einen Anreiz, die "Brücke zum Ruhestand" zu bauen. Dies

ist ein zentrales Ergebnis aus dem Diskussionspapiers "When Institutions

Interact: How the Effects of Unemployment Insurance are Shaped by Retirement

Policies" vom EPoS Economic Research Center der Universitäten Bonn und Mannheim.



Die Sorge über die Nachhaltigkeit des Rentensystems wächst. "Bei einer Reform

der Ruhestandsregelungen sollten sich die Verantwortlichen der Wechselwirkungen

mit der Arbeitslosenversicherung bewusst sein", sagt Han Ye vom EPoS Economic

Research Center. "Das Rentensystem im Zusammenspiel mit der

Arbeitslosenversicherung beeinflusst ältere Arbeitnehmer vor Eintritt in den

Ruhestand: Dadurch wird es mehr oder weniger attraktiv, sich bis zum

Renteineintritt arbeitslos zu melden, um so eine 'Brücke in den Ruhestand' zu

bauen."