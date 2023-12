Auch Bergbauriese Rio Tinto will im Lithium-Sektor aggressiv wachsen!

Rio Tinto will mit dem Kauf von Vorkommen und attraktiven Projekten im Lithium-Markt wachsen. CEO Jakob Strausholm skizzierte nun die Strategie des milliardenschweren Bergbaukonzerns. Damit könnten die Briten in Konkurrenz zu den Platzhirschen der Branche wie Albemarle und SQM treten. Denn vor allem im „Lithium-Dreieck“ zwischen Bolivien, Argentinien und Chile bieten sich Chancen an. Hier liegen die größten Lithium-Reserven der Welt.

Bisher ist Rio Tinto im Lithium-Sektor mehr Beobachter denn Teilnehmer – zumindest wenn man es auf die Finanzkraft des Konzerns bezieht. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen das Rincon Lithium-Projekt in Argentinien gekauft - für stolze 825 Mio. Dollar von Rincon Mining. Seither ist es still um die Engländer im Lithium-Business geworden, auch wenn das Management immer wieder betonte, dass man in diesem Bereich ein neues Standbein aufbauen wolle.

Nun hat CEO Jakob Stausholm die künftige Strategie des Unternehmens skizziert. Demnach will man nicht unbedingt milliardenschwer zukaufen, wie es die Platzhirsche Albemarle und SQM zuletzt versuchten. Vielmehr will Stausholm wie auch schon beim Rincon Projekt attraktive Vorkommen kaufen und selbst entwickeln. Damit hat Stausholm im Interview mit Bloomberg zumindest den teuren Aufkauf von Produzenten ausgeschlossen.

Doch um attraktive Vorkommen zu finden, dürfte sich der Bergbaukonzern dennoch nach Unternehmen Ausschau halten. Und zwar jenen, die attraktive Vorkommen besitzen, aber erst noch entwickeln. Die Übernahme des Rincon-Projekts dürfte hierfür beispielhaft sein. Es ist ein großes, weitgehend noch unentwickeltes Brine-Projekt in Argentinien und soll Rio Tinto im stark wachsenden Lithium-Markt positionieren. Stausholm erwartet, dass die Nachfrage bei Lithium durch die Batterie- und Elektroautoindustrie jedes Jahr prozentual zweistellig wachsen werde – ganz so wie in den vergangenen Jahren. Konkret glaubt der Manager, dass der Markt 2030 etwa zehnmal so groß sein werde wie im Jahr 2020.

Mit dieser Wachstumsstrategie könnte Rio Tinto in den Wettbewerb mit Albemarle treten. Die US-Amerikaner sind der aktuelle Weltmarktführer und scheiterten jüngst mit mehreren Übernahmeangeboten für die australische Liontown Resources. Stattdessen kündigte der weltgrößte Produzent an, werde man sich nun anderen Märkten widmen. Damit dürfte man Nordamerika, aber auch das Lithium-Dreieck zwischen Chile, Bolivien und Argentinien gemeint haben. Und eben dort sind beide Konzerne aktiv.