FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler haben die Aktien von Redcare Pharmacy am Freitag mit 137,40 Euro knapp einen weiteren Höchststand seit zwei Jahren erreicht. Die Papiere der Onlineapotheke gewannen dabei 3,3 Prozent, im laufenden Jahr haben sie sich mehr als verdreifacht. Auch DocMorris legten in der Schweiz am Freitag zu.

Metzler-Analyst Felix Dennl setzt wie viele Kollegen auf das E-Rezept als großen Wachstumstreiber. Zum 1.1.2024 wird die Nutzung in Deutschland für verschreibungspflichtige Medikamente verpflichtend. Eine holprige Einführungsphase mit vielerlei Verzögerungen endet.