ManpowerGroup Trendstudie "Silver Workforce 2023" / Generation 50plus wird weniger gefördert / Bedarf an digitaler Weiterbildung jedoch groß (FOTO)

- Mehr digitale Fortbildungen für Silver Worker: Jedes zweite Unternehmen sieht

Bedarf an Digitalschulungen für Belegschaft über 50 Jahre

- Großunternehmen sind bei konkreten Angeboten im Digitalbereich weiter als

kleine Betriebe

- 86,8 Prozent der befragten Unternehmen verfügen noch nicht über spezielle

Programme für ältere Mitarbeitende



Neue Technologien drängen auf den Markt und künstliche Intelligenz wie ChatGPT

hält immer mehr Einzug in die Arbeitswelt. Angesichts der fortschreitenden

Digitalisierung haben Unternehmen eine besondere Verantwortung, ihre

Mitarbeitenden auf die technologischen Entwicklungen vorzubereiten und gezielte

Fort- und Weiterbildungen anzubieten. Andernfalls riskieren sie in den kommenden

Jahren viel Potenzial verlieren. Wie die aktuelle Studie "Silver Workforce 2023"

der ManpowerGroup zeigt, sehen die Verantwortlichen vor allem einen großen

Bedarf an Digitalschulungen für Mitarbeitende der Generation 50+, sogenannte

Silver Worker.