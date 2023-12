Fragestunde des neuseeländischen Umweltministers im neuseeländischen Parlament

15. Dezember 2023 / IRW-Press / - Manuka Resources - Am 13. Dezember 2023 hielt der vor kurzem ernannte Minister für Ressourcen und regionale Entwicklung, Hon. Shane Jones, eine Rede im Parlament, die am 14. Dezember 2023 im Hansard veröffentlicht wurde.

Minister Jones wurde mit folgenden Worten zitiert: „Der Tiefseebergbau hat einen legitimen Platz in der regionalen Wirtschaft Neuseelands. Bedauerlicherweise haben einige ‚elfenartige‘ hapū in Taranaki versucht, diese legitime Branche zu untergraben. Ich kann Ihnen allerdings versichern, dass die Gesetze der Umweltschutzbehörde EPA notfalls geändert werden, um den Investoren Sicherheit zu bieten – und wir werden keine Verunstaltung von tikanga Māori (dem Kulturgut der Maori) 37 Kilometer abseits der Küste von Taranaki zulassen“[1].

Er beantwortete damit eine Frage der NZ First-Abgeordneten Jenny Marcroft, die wissen wollte, ob er zuversichtlich sei, dass der Tiefseeabbau bei Investitionen in die regionale Entwicklung eine Rolle spielen werde.

Minister Jones wurde außerdem eine schriftliche Frage von Hon. Dr. Megan Woods gestellt: „Wird die Regierung die Gesetze ändern, um den Abbau von Metallen wie Vanadium und Titan am Meeresboden zu ermöglichen, und wenn ja, wie und wann?“ Es ist vorgesehen, dass Shane Jones diese Frage bis zum 21. Dezember 2023 beantworten wird.

Die Firma Trans-Tasman Resources Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Manuka, besitzt die Rechte am VTM-Eisensand-Projekt Taranaki (mit Vorkommen vanadiumhaltiger Titan-Magnetit-Erze), das sich in 22 km bis 36 km Entfernung vor der Küste in der neuseeländischen South Taranaki Bight (Bucht im südlichen und westlichen Küstenbereich der Nordinsel Neuseelands) befindet. Das Projekt verfügt über eine Bergbaulizenz (MP55581)[2] und das umweltrechtliche Verfahren für eine Betriebsanlagengenehmigung beim Decision Making Committee (DMC) der EPA steht kurz vor dem Abschluss [3].

Die zitierten Äußerungen des Ministers im neuseeländischen Parlament stehen im Einklang mit den in den Koalitionsvereinbarungen der neuen Regierung am 24. November 2023 verlautbarten Richtlinien[4].

Jegliche Änderung der Gesetzgebung, die den Ressourcenabbau am Meeresboden in Neuseeland ermöglicht, könnte sich günstig auf die Pläne des Unternehmens auswirken, die Erschließung des VTM-Projekts Taranaki fortzuführen. Allerdings sind Manuka zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine solchen Gesetzesänderungen oder deren Einführung bekannt.