Nächster Digital-Gipfel in Frankfurt - Termin steht noch nicht fest

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der nächste Digital-Gipfel der Bundesregierung soll im kommenden Jahr in Frankfurt stattfinden. Die Mainmetropole habe sich mit einer erstklassigen Bewerbung als Austragungsort qualifiziert, teilte das Ministerium für Digitales und Verkehr am Freitag in Berlin mit. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest, weil derzeit noch regierungsinterne Abstimmungen liefen, wie ein Ministeriumssprecher erklärte. Auf der Veranstaltung werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Digitalminister Volker Wissing (FDP) erwartet. Im laufenden Jahr fand der seit 2006 etablierte Kongress mit mehr als 1000 Teilnehmern in Jena statt./ceb/DP/jha