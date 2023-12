FH St. Pölten Wie soll eine europäische Hochschule aussehen?

ST. Pölten, Österreich (ots/PRNewswire) - Umfrage zur europäischen

Hochschulallianz E³UDRES²



Die von der Fachhochschule St. Pölten koordinierte Hochschulallianz E³UDRES²

befragt die Bevölkerung, was sie über die Allianz weiß und welche Themen für

Innovation und Nachhaltigkeit in Regionen relevant sind.



Im Jahr 2020 startete die europäische Hochschallianz E³UDRES²: Engaged -

European - Entrepreneurial University as Driver for European Smart and

Sustainable Regions. Sie widmet sich der Rolle von Hochschulen für Innovation

und Nachhaltigkeit in ländlichen Regionen und will Städte mittlerer Größe und

deren ländliche Umgebungen auf dem Weg zu "smart and sustainable regions"

unterstützen.