PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Trotz erneut steigender Kurse hat es am Freitag zunächst nicht mehr zu neuen Hochs an Europas Börsen gereicht. Der EuroStoxx 50 legte am späten Vormittag um 0,76 Prozent auf 4574 Punkte zu, verblieb damit aber unter dem am Vortag erreichten Höchststand seit dem Jahr 2001.

Der französische Cac 40 lag am Freitag mit 0,6 Prozent im Plus bei 7623 Zählern. Er hatte sich am Vortag zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Der Londoner FTSE 100 bewegte sich mit 7644 Punkten kaum von der Stelle.

In Paris sorgten die Aktien von Atos für Aufsehen mit einer Kursrally von 18 Prozent. Die Zeitung "Le Figaro" berichtete, der Flugzeugbauer Airbus werfe ein Auge auf den Geschäftsbereich Big Data, Cybersicherheit und Supercomputer (BDS). Airbus und Atos stünden in Verhandlungen, hieß es unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

In Zürich verloren die Papiere des Duft- und Aromenherstellers Givaudan 1,8 Prozent. Sie litten unter vorsichtigen Aussagen des deutschen Wettbewerbers Symrise zur Profitabilität. Symrise-Aktien sackten in Frankfurt um 8,5 Prozent ab.

Auf ein Hoch seit Ende Juli schafften es in Stockholm die Aktien von H&M . Sie legten um ein Prozent zu. Zwar blieb der Umsatz der Bekleidungskette in den Monaten September bis November hinter den Erwartungen zurück. Analyst James Grzinic von Jefferies wies aber darauf hin, dass der Rückgang bei weitem nicht so stark gewesen sei wie im Vorquartal./bek/jha/