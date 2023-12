Bund deutscher Baumschulen (BdB) kritisiert den geplanten Wegfall des Agrardiesels als völlig verfehlte Entscheidung (FOTO)

Berlin (ots) - Die Produktion von Gehölzen in Deutschland ist aufgrund der hohen

Sozial- und Umweltstandards bereits heute kostenintensiver als in

konkurrierenden Nachbarländern. Mehr Importe von Bäumen, Sträuchern und

Ziergehölzen verschlechtern die CO2-Bilanz.



"Man reibt sich die Augen, was in Nachtsitzungen alles entschieden wird. Hier

hätte ein kühler Kopf mehr bewirkt als die heiße Nadel.", resümiert

BdB-Hauptgeschäftsführer Markus Guhl. "Die wichtigste heimische Branche, die

künftig Deutschlands grüne Infrastruktur mit Gehölzen versorgen soll, erleidet

durch die höhere Steuerlast aus dem Wegfall des Agrardiesels und der

KfZ-Steuerbefreiung einen massiven Kostenschub. Das ist nicht nur gegenüber den

europäischen Mitwettbewerbern ein Nachteil, sondern konterkariert die Ziele der

Bundesregierung im Bereich CO2-Einsparung und der Reduzierung von

Pflanzenschutzmitteln."