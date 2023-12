Bertelsmann Investments investiert in europäischen Nachhaltigkeitsfonds im Millionenbereich (FOTO)

Gütersloh / Berlin



- Bertelsmann Investments beteiligt sich an AENU

- Investition im mittleren einstelligen Millionenbereich

- Fonds-Gründer vereinen Vision der neuen nachhaltigen Technologien

- AENU: bisher > 50 Mio. Euro in nachhaltige Geschäftsmodelle investiert



Bertelsmann Investments (BI) investiert einen mittleren einstelligen

Millionenbetrag in AENU, einen primär auf Europa ausgerichteten Climate Impact

Technologiefonds. Der in Berlin ansässige Fonds investiert in ausgewählte

Unternehmen, die Impact-Technologien entwickeln, um signifikant CO2 zu

reduzieren oder das Wohlergehen einer Vielzahl von Menschen auf der Welt zu

verbessern. Gegründet wurde AENU von den Brüdern Ferry und Fabian Heilemann, die

mit ihrem Fonds bereits über 50 Millionen Euro in nachhaltige Geschäftsideen

investieren konnten.