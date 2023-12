VALENCIANISCHE KULINARIK IN FRANKFURT

Valencia (ots/PRNewswire) - Turisme Comunitat Valenciana und die Confederación

Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR) haben

in Zusammenarbeit mit dem Spanischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt, der

Handelskammer und Turisme Comunitat Valenciana in Anwesenheit des spanischen

Generalkonsuls in Frankfurt, Enrique Criado, ein kulinarisches Highlight in

Frankfurt organisiert.



Die Präsentation, die sich an deutsche Marktverantwortliche, Reisebüros,

Reiseveranstalter, Medien und Fachzeitschriften richtete, fand im Bornheimer

Ratskeller statt. Ziel war es das touristische, gastronomische und weinbauliche

Angebot der Region Valencia näher zu bringen.