WALLIX führt WALLIX One ein, die Cybersecurity-SaaS-Plattform zur Bewältigung der digitalen und wirtschaftlichen Herausforderungen von Unternehmen, die ihren Zugang und ihre Identitäten schützen wollen

WALLIX erweitert sein Angebot an Software für das Identitäts- und digitale Zugangsmanagement mit seiner SaaS-Plattform, WALLIX One.

WALLIX One-PAM (Privileged Access Management), der Service für die Verwaltung von privilegierten Zugängen mit einem auf dem Markt einzigartigen Preismodell, unterstützt Unternehmen, die auf der Suche nach einer flexiblen Cybersicherheitslösung sind, bei der Regelung interner und externer digitaler Zugriffe.

Mit der Einführung des SaaS-Modells stellt sich WALLIX für ein nachhaltiges Wachstum auf und sorgt für ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit.

PARIS, 15. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- WALLIX (Euronext: ALLIX), ein Anbieter von Cybersecurity-Software und Experte für Identitäts- und Zugangssicherheit, führt die SaaS-Plattform WALLIX One ein. Diese Plattform umfasst zentrale Dienste zum Schutz der digitalen Aktivitäten von Unternehmen. Mit WALLIX One können Mitarbeiter, externe Dienstleister, IT-Administratoren, SPS-Wartungspersonal, Maschinen und Roboter nur dann auf IT- oder OT-Infrastrukturen, Geräte, Anwendungen und Daten zugreifen, wenn ihre Identität und die ihnen erteilten Berechtigungen überprüft wurden. Durch die Auslagerung der Verwaltung der Software für Identitäts- und Zugriffssicherheit an WALLIX One haben die für die IT-Sicherheit zuständigen Mitarbeiter weiterhin die Kontrolle über den Zugriff auf wichtige Unternehmensressourcen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die durch Diebstahl und Identitätskompromittierung entstehenden Risiken zu mindern, damit sich die Unternehmen auf die Implementierung und Durchsetzung ihrer Sicherheitsrichtlinien konzentrieren können.

Die Vorteile von SaaS in Verbindung mit der exzellenten Funktionalität eines weltweit führenden PAM-Anbieters

Angesichts der steigenden Rohstoffkosten und des Mangels an Fachkräften im Bereich der Cybersicherheit sind Entscheidungsträger in Unternehmen an Lösungen interessiert, die nicht nur effektiv und effizient sind, sondern auch leicht eingesetzt werden können und sich schnell amortisieren. WALLIX One zeichnet sich durch innovative Identitäts- und Zugriffssicherheit aus und bietet automatische Updates, die Möglichkeit zur Nutzung von WALLIX-Innovationen sowie die neuesten Funktionen und Sicherheits-Patches. Seine Projektentwicklung passt sich nahtlos an die sich entwickelnden Bedürfnisse und Verwendungszwecke an und ermöglicht das flexible Hinzufügen von Ressourcen oder Benutzern, ein Jahresabonnement mit einfacher Preisgestaltung und Abrechnung, globale Serviceverfügbarkeit und die Inanspruchnahme verschiedener ergänzender Dienste aus der WALLIX-Softwarepalette.