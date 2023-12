FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von der DWS sind am Freitag auf das höchste Kursniveau seit Juni 2022 geklettert. Im laufenden Jahr haben sie damit allerdings nur um 11 Prozent zugelegt und laufen dem SDax mit plus 14 Prozent hinterher.

Die Analysten von JPMorgan sind allerdings optimistisch, dass die Papiere des Fondsverwalters 2024 besser laufen werden. Hinter dem Sektorfavoriten Amundi heben sie die DWS mit einem Kursziel von 46,40 Euro hervor. Es liegt fast 38 Prozent über dem aktuellen Xetra-Niveau.

Eines ihrer Argumente ist die vom Unternehmen in Aussicht gestellte Sonderdividende, die sie jetzt mit einem Volumen von einer Milliarde Euro in ihr Bewertungsmodell einbezogen haben. Dies berücksichtigt sei der Wert sektorweit am niedrigsten bewertet, so die Experten./ag/jha/