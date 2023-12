Die Veranstaltung bietet ein umfassendes Angebot an Seminaren, Workshops und Podiumsdiskussionen, die von Experten und Vordenkern geleitet werden. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, wertvolle Einblicke in neue Branchentrends, nachhaltige Praktiken und innovative Technologien zu gewinnen.

BENGALURU, Indien, 15. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die vom 22. – 26. Februar 2024 im Bangalore International Exhibition Centre , Bengaluru, stattfindende Messe INDIAWOOD 2024 , die größte in der Geschichte der Veranstaltung, wird beispiellose Innovation und Exzellenz in der holzverarbeitenden und Möbel herstellenden Industrie präsentieren. Mit über 950 Unternehmen aus mehr als 50 Ländern, die sich auf 75.000 Quadratmetern verteilen, wird die kommende Ausgabe eine beeindruckende Anzahl von Teilnehmern beherbergen. Internationale Länder wie Deutschland, Italien, Frankreich, Malaysia, Kanada, USA und die Türkei werden mit offiziellen Pavillons vertreten sein. Zu den parallel stattfindenden Veranstaltungen gehören die India Mattresstech & Upholstery Supplies Expo sowie die zeitgleich stattfindenden Veranstaltungen Wood+ in Architecture & Design und Surface in Motion India .

Möbel- und Küchenhersteller, Architekten, Innenarchitekten, Holzhändler, Sägewerksunternehmer, Bauunternehmen, Bauunternehmer, Eisenwarenhändler und Händler aus dem ganzen Land und den Nachbarländern wie Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dem Nahen Osten und anderen internationalen Ländern werden an dieser fünftägigen Mega-Veranstaltung teilnehmen.

Die Veranstaltung hat eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Wachstums im Holzverarbeitungssektor in Indien gespielt. Indiens holzverarbeitende Industrie hat im Laufe der Jahre bemerkenswerte Fortschritte gemacht, mit einem geschätzten Wert von 15,79 Mrd. USD 2023 und einem prognostizierten Anstieg auf 26,85 Mrd. USD bis 2028, angetrieben durch eine robuste CAGR von 11,20% zwischen 2023 und 2028.

„INDIAWOOD 2024 ist mehr als nur eine Messe; sie ist ein dynamischer Marktplatz, der Visionäre und Vorreiter in der Holzverarbeitung und Möbelherstellung zusammenbringt", so Sonia Prashar, Geschäftsführerin von NürnbergMesse India. „Die diesjährige Veranstaltung ist auf die Förderung von Innovation, Nachhaltigkeit und lukrativen Geschäftsmöglichkeiten ausgerichtet und festigt Indiens Position als globaler Marktführer in der Branche."

DER SCHMELZTIEGEL DER TRENDS UND INNOVATIONEN

Die Integration fortschrittlicher Technologien wie CNC-Maschinen (Computer Numerical Control), Automatisierung und digitale Konstruktionssoftware hat Präzision, Effizienz und Kreativität in der Holzbearbeitung und Möbelherstellung in Indien verbessert. Mit dem zunehmenden Trend zur Verstädterung und zur Verkleinerung der Wohnflächen ist die Nachfrage nach modularen, multifunktionalen und platzsparenden Möbeln gestiegen. INDIAWOOD bietet durchgängig Produkte, Lösungen und Inhalte aus dem gesamten Bereich der Holzverarbeitung und der Möbelherstellung an und bietet den Besuchern die am besten kuratierte Plattform.

