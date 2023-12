CoinEx feiert als Silver Sponsor der Taipei Blockchain Week 2023 die innovative Blockchain-Technologie und wartet mit exklusiven Rewards auf

Kreatives Beispiel für das nutzerorientierte Prinzip der Börse ist der Eisstand, den sie während der Taipei Blockchain Week betreibt. Diese Initiative ermöglicht den Teilnehmenden auf unterhaltsame und zwanglose Art, sich über das Angebot der Kryptowährungsbörse zu informieren und dabei in den Genuss einer leckeren Erfrischung zu kommen. Der Eisstand ist Ausdruck des Engagements von CoinEx, den komplexen Kryptowährungshandel zu vereinfachen und ihn für ein breites Publikum so zugänglich und angenehm wie möglich zu gestalten.

Außerdem wird CoinEx die Veranstaltung mit einem einzigartigen Reward-Konzept für die Teilnehmenden bereichern: Neue Nutzer, die sich während der Taipei Blockchain Week bei CoinEx anmelden, haben die Chance, CET-Token zu erhalten, die durch eine eigens dafür vorbereitete Gacha-Maschine ausgegeben werden – eine unterhaltsame und interaktive Methode zum Verteilen von Rewards. Diese CET-Token sind fester Bestandteil des CoinEx-Ökosystems. Sie bieten Vorteile wie Rabatte auf Handelsgebühren und sind als kleiner Willkommensgruß der Plattform gedacht, der sowohl Nutzen als auch einen Startvorteil für den Handel auf CoinEx bietet.

Als Teil ihrer Strategie, eine breitere Blockchain-Akzeptanz zu fördern und ihr Engagement für die Community zu unterstreichen, sieht CoinEx in der Taipei Blockchain Week den idealen Rahmen zur Präsentation ihrer nutzenorientierten Philosophie. Die Veranstaltung bietet eine perfekte Gelegenheit zum Networking, zum Austausch von Innovationen und zum Kennenlernen des Wertangebots der CoinEx-Plattform.

CoinEx freut sich darauf, sich mit den Teilnehmern auszutauschen, Einblicke in seine umfassenden Krypto-Services zu geben und den Wert der Plattform während der Taipei Blockchain Week zu vermitteln. Die Veranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen, neue Blockchain-Lösungen zu entdecken und aus erster Hand zu erfahren, was CoinEx der Community zu bieten hat.

Weitere Informationen zu CoinEx finden Sie auf der Website der Börse: https://www.coinex.com/en/ .

Informationen zu CoinEx

CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse, die den Handel vereinfachen möchte. Die Plattform bietet eine Reihe von Dienstleistungen, darunter Spot- und Margin-Handel, Swaps, Automated Market Maker (AMM) und Finanzmanagementdienste für über 5 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen an. Seit seiner Gründung hat sich CoinEx konsequent an das Prinzip „Benutzer zuerst" gehalten. Mit der aufrichtigen Absicht, ein faires, respektvolles und sicheres Umfeld für den Kryptohandel zu schaffen, ermöglicht CoinEx seinen Nutzern einen mühelosen Zugang zur Welt der Kryptowährungen, indem es einfach zu bedienende Produkte und Services anbietet.

