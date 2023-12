BDIU-Beschwerdebilanz 2023 Branchen besser als ihr Ruf

Berlin (ots) - Die Beschwerdebilanz, die der Bundesverband Deutscher

Inkasso-Unternehmen regelmäßig vorlegt, fällt 2023 sehr positiv aus. "Die

Branche ist besser als ihr Ruf", resümiert Sonja Steffen, BDIU-Ombudsfrau,

ehemalige Justiziarin der SPD-Bundestagsfraktion und Fachanwältin.



Insgesamt gingen im laufenden Jahr etwa 1.250 Beschwerden beim Verband ein.

Gemessen an mehr als 33 Mio. Forderungen ergibt sich eine Beschwerdequote von

nur 0,0037 Prozent. "Verglichen mit anderen Branchen ist das sehr wenig", sagt

Steffen und nennt als Beispiel die Versicherungsbranche. Dort lag die

Beschwerdequote je nach Versicherungsart zwischen 0,9 und 2,5 Prozent. Aus das

sei keine hohe Quote, mache aber noch einmal die Dimension klar. "Die

Mitgliedsunternehmen arbeiten offenbar eng entlang der Richtlinien aus dem Code

of Conduct , der Branche."